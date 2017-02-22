Тернополянин пояснив, чому туристи об’їжджають область десятою дорогою

22/02/2017 Розмір тексту:

Користувачі соціальних мереж все більше нарікають на стан доріг Тернопільської області. Зокрема, якщо раніше часто в негативному руслі згадувалася траса Тернопіль–Львів, то тепер нарікання звучать і на трасу Тернопіль–Івано-Франківськ.

Зокрема, своє невдоволення станом цієї дороги висловив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, пише Галас.

Власне, поганим станом доріг він і пояснює відтік туристів, які тепер їдуть з Києва у Буковель, оминаючи Тернопільщину.

“Сьогодні їздили в Івано-Франківськ з Тернополя, на презентацію проекту. Все гуд, пройшли далі, наступна презентація в Києві. Маємо запрошення на навчання для стартап проектів від GrowthUp.

А тепер про мати – дорога. Це просто жопа, сніг зійшов разом з асфальтом, дорога погана, як у нас, так і у них. Є місця де думав, що ями вибирались комп’ютерним методом, бо об’їхати просто не реально.

Дорога мокра, зустрічні фари, як завжди задерті і ніхрена не видно. Апогеєм всього стало зупинка мене новою поліцією у Франику, з аргументацією, що у мене забруденні номерні знаки, але реально хотіли подивитись на документи. Це вже повний дибілізм! Як в таку погоду і з такими дорогами номерні знаки мають бути чистими?

Ну і саме печальне. Ми тупо втратили трафік з Києва на Буковель він тепер іде через Львів і нову дорогу Львів-Івано-Франкцівськ! По таким дорогам ніхто не хоче їхати, краще зробити круг 100-150 км, але по хорошій дорозі і заїхати в Львів потусити, чим їхати 250 км, по убітим дорогам, без знаків, розмітки і без дороги.

Про який бізнес, відпочинок, туризм, логістику можемо говорити, якщо 120 км їдеться 2,5-3 години з матами і без найменшого бажання повторювати поїздку? Маю їхати, по справах ще до Льовова, скоріш за все виберу потяг, жаль машину і свої нерви. А взагалі думаю чи їхати туди.

На жаль, так думає більшість. І навіть після самих крутих вражень від Тернополя, замків, печер, водоспадів, з самими помірними цінами, це все втрачається враженнями від дороги.

P.S. Старався стримуватись, бо емоції по дорозі дуже сильно накривали”. – написав Тарас Ковальчук на своїй сторінці у Фейсбуці.