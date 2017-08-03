Тернополянин поскаржився на сусідів, які смажать шашлики під будинком

03/08/2017 Розмір тексту:

На вулиці Корольова мешканці регулярно смажать шашлики на мангалі просто біля будинку.

Про це на сайт міськради поскаржився житель вулиці, який представився Степаном.

“За адресою в. Корольова 5 систематично палять мангали під самим будинком-3-4 м. Не можливо відкрити вікна в квартирі, ще до цього така спека. Як можна припинити це порушення громадського порядку?” – запитує чоловік.