Тернополянин поскаржився на сусідів, які смажать шашлики під будинком
03/08/2017 3
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На вулиці Корольова мешканці регулярно смажать шашлики на мангалі просто біля будинку.
Про це на сайт міськради поскаржився житель вулиці, який представився Степаном.
“За адресою в. Корольова 5 систематично палять мангали під самим будинком-3-4 м. Не можливо відкрити вікна в квартирі, ще до цього така спека. Як можна припинити це порушення громадського порядку?” – запитує чоловік.
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Коментарі (3)
тернополянин04/08/2017
степана жаба давить от він і казиться
Юля03/08/2017
І в мене така проблема,що робити вже остогидлм їхні шашлики
Анонімний03/08/2017
Вийди дай в пику сцикун