Тернополянин поскаржився на сусідів, які смажать шашлики під будинком

03/08/2017 3
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На вулиці Корольова мешканці регулярно смажать шашлики на мангалі просто біля будинку.

Про це на сайт міськради поскаржився житель вулиці, який представився Степаном.

“За адресою в. Корольова 5 систематично палять мангали під самим будинком-3-4 м. Не можливо відкрити вікна в квартирі, ще до цього така спека. Як можна припинити це порушення громадського порядку?” – запитує чоловік.

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Коментарі (3)

тернополянин

04/08/2017

степана жаба давить от він і казиться

Юля

03/08/2017

І в мене така проблема,що робити вже остогидлм їхні шашлики

Анонімний

03/08/2017

Вийди дай в пику сцикун

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