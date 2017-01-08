Тернополянин помер на зупинці громадського транспорту

08/01/2017 Розмір тексту:

Тіло пенсіонера виявила жінка, що проходила повз зупинку громадського транспорту. Побачивши лежачого чоловіка, тернополянка зателефонувала до поліції та медиків, проте допомога старенькому вже не знадобилася.

Як повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області, близько двадцятої години до чергової частини Тернопільського відділу поліції зателефонувала жінка і повідомила, що на зупинці громадського транспорту по вулиці Лучаківського вона виявила тіло чоловіка. Пенсіонер був уже мертвий.

Тіло покійника доправили до моргу, де й буде встановлено причину його смерті. Поліцейські з’ясували, що померлий проживав неподалік. Йому було 77 років.