Тернополянин підстрелив себе з саморобного пістолета
До співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків першої міської лікарні про те, що до них із пораненням доправлений 29-річний житель обласного центру.
Поліцейським не вдалося опитати потерпілого, адже його одразу прооперували і на даний час він перебуває у реанімаційному відділенні, проте, зі свідчень знайомого тернополянина стало відомо, що потерпілий міг вистрелити собі у плече сам із саморобного пристрою. Цю версію підтверджують і медики, котрим пацієнт встиг пояснити походження стороннього предмета у його тілі.
Під час оперативного втручання лікарі виявили у лівій ділянці грудної клітки тернополянина металеву кульку діаметром чотири міліметри.
Наразі встановлюються причини та обставини отримання поранення, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.
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