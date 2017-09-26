Тернополянин підмітив, автомобілі якої марки найчастіше фігурують у резонансних ДТП. ФОТО

26/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі біля центрального універмагу близько 9 години ранку трапилося ДТП. На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Руська не розминулися дві легківки – БМВ та “Пежо”.

Металева огорожа не стримала автомобілі, обидва занесло на тротуар. На щастя, ніхто з пішоходів не постраждав, повідомляє Доба.

Інспектор патрульної поліції Роман Іваник повідомив, що водій БМВ рухався вулицею Руська до центрального універмагу, а водій «Пежо» — з вулиці Шевченка виїжджав на головну дорогу.

Обох водіїв автомобілів забрала швидка медична допомога. У БМВ була ще одна пасажирка, з нею все в порядку, від госпіталізації відмовилася. Давати коментарі не захотіла.

На місці ДТП проводиться охорона та ведуться слідчі дії. Рух маршрутних таксі та легкових автомобілів перекрили в сторону Дружби.

У той же час тернополянин Олег Синовець влучно підмітив, що останній часом у більшості резонансних аварій у місті фігурують автомобілі марки BMW.