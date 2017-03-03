Тернополянин нагнав три бідони самогону “для власних потреб”. ФОТО
03/03/2017 0
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«Чоловік на вулиці Макаренка незаконно торгує самогоном», – такий виклик надійшов патрульним сьогодні, близько 11-ї години ранку.
Прибувши на місце події, інспектори виявили 54-річного чоловіка. Він не заперечував, що має вдома самогон, але виключно для власних потреб і навіть запросив патрульних до квартири, щоб показати. В оселі інспектори побачили 2 бідони з самогоном.
Охоронці порядку винесли постанову громадянину за ст.176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.
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