Тернополянин нагнав три бідони самогону “для власних потреб”. ФОТО

03/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

«Чоловік на вулиці Макаренка незаконно торгує самогоном», – такий виклик надійшов патрульним сьогодні, близько 11-ї години ранку.

Прибувши на місце події, інспектори виявили 54-річного чоловіка. Він не заперечував, що має вдома самогон, але виключно для власних потреб і навіть запросив патрульних до квартири, щоб показати. В оселі інспектори побачили 2 бідони з самогоном.

Охоронці порядку винесли постанову громадянину за ст.176 КУпАП (Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,282 / 9.48m