Тернополянин нагнав три бідони самогону “для власних потреб”. ФОТО

03/03/2017 Розмір тексту:

«Чоловік на вулиці Макаренка незаконно торгує самогоном», – такий виклик надійшов патрульним сьогодні, близько 11-ї години ранку.

Прибувши на місце події, інспектори виявили 54-річного чоловіка. Він не заперечував, що має вдома самогон, але виключно для власних потреб і навіть запросив патрульних до квартири, щоб показати. В оселі інспектори побачили 2 бідони з самогоном.