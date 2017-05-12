Тернополянин, котрий несподівано зник більше тижня тому, несподівано знайшовся

12/05/2017 Розмір тексту:

Більше тижня рідні та правоохоронці розшукували 48-річного Олександра Прокопенка жителя Тернополя.

Нагадаємо, чоловік 30 квітня вийшов з дому на роботу і увесь цей час про його долю нічого не було відомо.

Зараз чоловік перебуває за місцем реєстрації. За час своєю відсутності жертвою злочинів не став, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.