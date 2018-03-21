Тернополянин хотів продати фотоапарат і втратив 16500 гривень

21/03/2018 Розмір тексту:

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про шахрайство звернувся житель обласного центру. Зі слів потерпілого, з його рахунку зникло 16 500 гривень.

Чоловік напередодні розмістив оголошення на сайті ОЛХ про продаж фотоапарата. Мав необережність вказати реквізити банківської картки, на якій зберігалася чимала сума грошей. Під час розмови начебто з потенційним покупцем, який випитував дані банківської картки, бо, мовляв, ніяк не може перечислити гроші за товар, і сталася афера. Тернополянин виявив, що жодної копійки від невідомого покупця не надійшло, натомість зникли всі його заощадження, повідомляють у поліції.