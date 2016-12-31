Тернополянин вчетверте попався “під кайфом” за кермом

30/12/2016 3
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Патрульні склали четвертий протокол на водія у наркотичному сп’янінні.

Як повідомляють в управлінні патрульної поліції, в ніч на 29 грудня, на проспекті Злуки, патрульні зупинили автомобуль Volkswagen Transporter за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування офіцери виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час перевірки особи, інспектори з’ясували, що за останні три місяці на водія вже було складено три протоколи за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Громадянину запропоновувати проїхати в медичний заклад, де він, у присутності двох свідків, відмовився від проходження тесту для визначення наркотичного сп’яніння.

На даного водія складено четвертий протокол за ст. 130 ( Керування у стані сп’яніння) та адміністративний матеріал за ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.

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Коментарі (3)

zzz

31/12/2016

На таких не чергові протоколи треба складати, а за грати кидати! Чи поліцейські чекають, що він когось на дорозі “закатрупить”…

В. Цікавий

30/12/2016

А коли пройде?

В. Цікавий

30/12/2016

А він все їздить,а ви все пишете…Доки?

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