Тернополянин безкоштовно перевозить людей з особливими потребами. ФОТО

28/09/2017 Розмір тексту:

Спецавтобус для транспортування людей з особливими потребами облаштував тернополянин Володимир Костишин. В автомобілі безкоштовно перевозять людей на візках з обласного центру і Тернопільського району. Чоловік мріє допомогти якомога більшій кількості людей, а відтак шукає партнерів у реалізації благодійної справи.

Необхідність у спецтранспорті для інвалідів Володимир Костишин відчув, коли народився його син. При пологах дитина травмувалася й набула інвалідності.

«Як з’явилася ідея створити такий транспорт, мене напевно найчастіше запитують. Справа в тому, що наш синочок отримав серйозну травму під час пологів. І тоді ми усвідомили необхідність такого транспорту. І тоді ми побачили, що у багатьох інших людей є такі самі потреби, вони позбавлені елементарних можливостей, що стосується перевезення. Думка створити такий транспорт з’явилася одинадцять років тому, але реалізувати її вдалося лише рік тому», – розповідає Володимир Костишин.

Володимир перевозить інвалідів з Тернополя і Тернопільського району. Одночасно у спецавтомобілі може розміститися дев’ять пасажирів, троє яких – на інвалідних візках. Щоб допомогти всім потребуючим, таких машин треба більше, додає чоловік:

«Насамперед ми намагаємося допомагати дітям з особливими потребами, хоча при необхідності допомагаємо і дорослим. Для всіх, хто користується цим транспортом, це безкоштовно. Гроші на пальне жертвують наші небайдужі друзі. Це благодійна ініціатива. Ми як батьки особливої дитини розуміємо, наскільки це важливо. Робота цього автомобіля – це повністю волонтерська ініціатива. Звертатися може будь-хто, у кого є потреба транспортувати людину з особливими потребами. Ми готові відгукнутися на будь-яке прохання».

Звернутися до Володимира можна за телефоном: 097 720 93 37.

Софія Романська