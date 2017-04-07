Тернополяни знов можуть оформляти біометричні паспорти

07/04/2017 Розмір тексту:

Сайт державного підприємства “Документ”, на якому можна подати заявку на оформлення біометричного паспорта та ID-карти, відновив роботу.

Користувачі ресурсу знову мають можливість записатися в електронну чергу, сказано в повідомленні на сайті.

“Робота каналів зв’язку відновлена. Всі центри “Паспортний сервіс” працюють у штатному режимі. Ласкаво просимо!” – Йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 6 квітня Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) і “Паспортні сервіси” по всій території України припинили роботу. Причиною стали слідчі дії СБУ щодо комерційної компанії, яка створювала телекомунікаційну мережу для міграційної служби. Силовики запідозрили можливе несанкціоноване втручання в роботу системи.

Збої в роботі сайту з видачі документів виникли через кілька годин після того, як Європарламент проголосував за безвізовий режим з Україною.