Тернополяни знов можуть оформляти біометричні паспорти

07/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сайт державного підприємства “Документ”, на якому можна подати заявку на оформлення біометричного паспорта та ID-карти, відновив роботу.

Користувачі ресурсу знову мають можливість записатися в електронну чергу, сказано в повідомленні на сайті.

“Робота каналів зв’язку відновлена. Всі центри “Паспортний сервіс” працюють у штатному режимі. Ласкаво просимо!” – Йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 6 квітня Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) і “Паспортні сервіси” по всій території України припинили роботу. Причиною стали слідчі дії СБУ щодо комерційної компанії, яка створювала телекомунікаційну мережу для міграційної служби. Силовики запідозрили можливе несанкціоноване втручання в роботу системи.

Збої в роботі сайту з видачі документів виникли через кілька годин після того, як Європарламент проголосував за безвізовий режим з Україною.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,269 / 9.48m