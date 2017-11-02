Тернополяни зможуть відстежувати рух викликаної швидкої за допомогою мобільного

02/11/2017 Розмір тексту:

Нову оперативно-диспетчерську службу відкрили першого листопада на базі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Тернополі. Цього ж дня її підключили до телекомунікаційної мережі загального користування міста. А через місяць вона має запрацювати у всіх районах області.

Участь у цій події взяла виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та керівництво області.

– Сьогодні дуже важливий день, оскільки в Тернополі, а через місяць і по області запускається нова диспетчерська система, – сказала Уляна Супрун. – Ця система – найважливіша частина усього ланцюга екстреної медичної допомоги. Бо якщо диспетчер не підніме трубку, не дізнається правильну інформацію і не передасть її на бригаду швидкої допомоги, то до хворого не приїде швидка допомога. Хочу подякувати Тернопільській області, що взялися створити зовсім нову систему українську, яка є найкращою в Україні. Вона може переключатися вже на службу 112. Пожежники, поліцейські і бригади екстреної медичної допомоги можуть з її допомогою координувати свої дії і вона зроблена на такому високому рівні, що, думаю, дуже швидко запровадиться по всій Україні і ми будемо мати одну національну систему. Зараз йде реформа системи фінансування галузі, але також змінюється організація диспетчерської системи. Ми хочемо, щоб була єдина державна національна диспетчерська система. Щоб найближча швидка приїхала на виклик навіть з іншої області. І ця система може так працювати, бо автоматично показує, де перебуває кожна бригада. Її можна підключити до інших областей і тоді диспетчер буде бачити по всій Україні де є найближча бригада до пацієнта. Дуже важливо, щоб ми розташували ті бригади так, щоб вони могли швидко приїхати, а не тримати їх всі в одному місці, щоб вони були розташовані по всій області, і могли доїжджати до пацієнта за 8-10 хвилин. Тернопільська область стане для нас прикладом і центром нової організації екстреної медичної допомоги.

У новій оперативно-диспетчерській службі встановили сучасну АТС. Телефонні дзвінки надходять по декількох лініях: двох трасах оптоволокна від «Укртелекому», одній від «Київстару» та одній від «Водафону». Тепер при дзвінку визначається геолокація абонента і значно швидше прокладається маршрут на виклик, ніж це було раніше. Про інші переваги нової оперативно-диспетчерської служби розповів директор ТОВ «Протекшн-Груп» Олесь Сірант.

– Завдяки новій телефонній станції дзвінки з мобільних тепер поступають безпосередньо на швидку, а не через різні комутаційні пристрої, – розповів Олесь Сірант. – Коли йде виклик, то визначається номер і вноситься у базу даних. Диспетчер прийому бачить звідки людина телефонує, приймає виклик опрацьовує його і передає диспетчеру напрямку. Диспетчер напрямку «прив’язує» виклик до карети швидкої в інтерфейсі у своїй системі. Після цього водій швидкої отримує на планшет координати маршруту, а лікар – всю інформацію з даними про пацієнта. Якщо у людини є хронічні захворювання або інші застереження, то це також буде вказано. Таким чином буде формуватися база даних пацієнтів, що дасть можливість надавати якіснішу і швидшу допомогу у майбутньому, якщо будуть повторні виклики. Після того як бригада визначена і водій підтвердив, що їде на виклик, людині, яка виклика швидку з мобільного телефону, приходить повідомлення, що вона може відслідковувати рух катери швидкої за таким-то посиланням. Додатку ніякого не потрібно для цього. Людина, натискаючи посилання в SMS, переходить на веб-ресурс, де видно точку виклику, тобто куди швидка має приїхати і де вона перебуває зараз і рекомендований маршрут по якому вона має їхати. Людина вже заспокоюється, і відслідковує карету, розвантажується лінія швидкої в тому плані, що людина не телефонує, щоб дізнатися де швидка, чи виїхали, чому не виїхали, де їде і тому подібне. Це також дисциплінує команду швидкої, оскільки вони будуть знати, що людина відслідковує рух карети і буде знати чи одразу вони виїхали, чи була затримка на базі. Якщо швидка їде на терміновий виклик і водій не включив проблискові маячки, це теж відслідковується у диспетчерській в режимі онлайн. Система повідомляє, що це терміновий виклик і повинні бути включені проблискові маячки. Якщо вони не включені інформується диспетчер напрямку, він телефонує до бригади і каже включити їх, дотримуючись протоколів швидкої. Так само відслідковується несанкціоноване включення маячків: бригада вільна або повертається на базу і хтось поспішає і включив проблискові мачки. Система моніториться і дає можливість контролювати санкціонованість і правомірність використання проблискових маячків, оскільки вони надають перевагу руху на дорозі.

Ольга Трач