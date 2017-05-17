Тернополяни зможуть їздити до Євросоюзу без віз з 11 червня

17/05/2017 Розмір тексту:

У Страсбурзі сьогодні, 17 травня, було підписано угоду про безвізовий режим між Україною і Європейським союзом (ЄС).

Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк, передає РБК-Україна.

“Підписано, запечатано, доставлено: візова лібералізація для України! Публікація в офіційному журналі ЄС 22 травня, набуде чинності 11 червня”, – написав Йозвяк.

На церемонії були присутні, зокрема, президент України Петро Порошенко і голова Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Далі рішення про введення безвізового режиму має бути опубліковано в офіційному віснику Євросоюзу. Через 20 днів після публікації безвізовий режим України з ЄС набуде юридичну силу.

Очікується, що українці зможуть подорожувати до Європи без віз з 11 червня.

“Безвіз” – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок у Європу, утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми порвали з пострадянським минулим і все більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору”, – зазначив раніше президент України.