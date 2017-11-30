Тернополяни збирають літературу для воїнів АТО. ФОТО

30/11/2017 Розмір тексту:

Волонтери Логістичного центру допомоги бійцям АТО взялися збирати для українських захисників літературу. Частину зібраних книжок вже відправили у зону антитерористичної операції.

До акції закликають долучатися жителям краю. Збирають книжки різної тематики та жанрів. Можна приносити літературу українською та російською мовами, хоча більша перевага україномовним книжкам. Адже воїни хочуть читати літературу рідною мовою.

«Ми вже передали нашим військовослужбовцям велику купку книжок. Це література різноманітних жанрів і тематики. Багато нам допоміг у цьому один добродій з Тернополя. Він, власне, приніс великий обсяг літератури і попросив передати її бійцям у зону АТО. Ми з радістю прийняли цей подарунок. Звісно, дуже вдячні за проявлену увагу з боку жителів міста, а також дякуємо всім, хто допоміг у транспортуванні книжок», – відзначила волонтерка Христина Феціца.

Волонтери кажуть, що акція продовжуватиметься. Вони готові ще приймати літературу і передавати її на Східну Україні. Зокрема, потребує українських книжок і місцеве населення.

Софія Романська