Тернополяни запалили свічки у пам’ять про жертв Голодомору. ФОТО, ВІДЕО

26/11/2017 Розмір тексту:

Поминальні заходи з приводу Дня пам’яті жертв голодоморів відбулися на Тернопільщині 25 листопада. Зокрема, на Театральному майдані в обласному центрі пройшов мітинг-реквієм. Священослужителі відслужили панахиду за упокій душ невинно убієнних. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам`ять всіх, хто загинув голодною смертю й запалили лампадки.

Духовенство, представники влади, тернополяни й гості міста вирушили ходою до пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років, що біля церкви Різдва Христового на вул. Руська. Учасники заходу принесли сюди траурні вінки, композиції із житніх та пшеничних колосків, палаючі свічки.

У поминальних заходах взяв участь голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Він наголосив, що злочин, який радянська влада вчинила проти українського народу, був покаранням за його прагнення до свободи. Проте, заплативши високу ціну, наша нація продовжує боротися і відстоювати своє право на незалежність.

«Будь-яка спроба українців творити свою державу не могла залишися без наслідків. Окупанти завжди розуміли, що в основі української держави — українське село. Аналізуючи статистику й архівні матеріали, відомо, що з 1930 по 1931 роки по всій території тодішнього Радянського Союзу зафіксовано понад 1000 так званих контрреволюційних заворушень. Більшість з них виникла саме на Україні, адже наші люди сповна відчули що означає нове панування під червоними стягами», — зазначив очільник області.

Важко аналізувати й оцінювати ті жахливі події, що мали місце тоді на нашій землі. Окупант сподівався, що знищивши українське село, знищить українську націю. Жахлива статистика: щогодини від голоду по всій Україні гинули близько 1500 людей, а щодоби — понад 36 000. Вимирали цілі села. Мільйони українців віддали своє життя лише за те, що були патріотами, хліборобами й хотіли жити й працювати на рідній землі.

«Понад 800 очевидців, вихідців саме з Тернопільщини, яка на той час була у складі іншої держави, знали й бачили те, що відбувалося на той час по іншу сторону Збруча. Якщо тоді це було нищення голодом, то сьогодні окупант на Сході України намагається знищити нас кулею. Та з Божою поміччю ми отримали нашу українську армію, унікальний шанс, можливість розбудувати нашу державу. Мільйони українців, які тоді віддали свої життя і сотні тисяч, які воювали зі зброєю на плечах, хочуть від нас лише одного — побачити творіння української самостійної держави. Слава Героям! Слава Україні!», — наголосив Степан Барна.

«Мільйони загиблих. Десятки мільйонів ненароджених. Понівечені людські долі. Виснажена душа українського народу. Немислимий масштаб цієї трагедії. Ім’я їй – Голодомор. Її суть – геноцид, – зазначив очільник Тернополя Сергій Надал. – Це безпрецедентний злочин у світовій історії. Але українці залишилися вільними в душі. Українці відродили свою незалежну державу. Схилімо голови в глибокій жалобі і запалімо свічі пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, хто став жертвою репресій тоталітарного режиму. Збережімо мир та суспільну злагоду в соборній незалежній Україні, за яку боролися наші предки!»

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