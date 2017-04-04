Тернополяни вимагають ліквідувати вуличне радіо

04/04/2017 Розмір тексту:

Багатьох жителів обласного центру дратує вуличне радіо. Люди звернулися до міської ради з проханням його ліквідувати. Відтак була зареєстрована відповідна петиція, яку підтримало 160 осіб з 300 необхідних.

Автор петиції вважає, що вуличне радіо – це засіб пропаганди.

«Інформація, яку поширює вуличне радіо, не несе жодного змістового навантаження; натомість створює шум, уникнути якого неможливо», – йдеться у зверненні у міської ради.

У тернополян ставлення до вуличного радіо неоднозначне.

«Як на мене, то проблеми тут немає. Те, що в нас працює вуличне радіо, то нормальна ситуація. Таке радіо є у багатьох містах. Інше питання, чим воно наповнене. Можливо, варто скоригувати це наповнення, додати корисної інформації, української музики, можливо, частково зменшити гучність, і тоді всім буде добре», – каже тернополянин Іван Бойчук.

Якою буде доля вуличного радіо, покаже час. Якщо петиція збере необхідну кількість голосів, рішення щодо його діяльності прийматимуть на сесій міської ради.

Софія Романська