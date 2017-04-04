Тернополяни вимагають ліквідувати вуличне радіо
Багатьох жителів обласного центру дратує вуличне радіо. Люди звернулися до міської ради з проханням його ліквідувати. Відтак була зареєстрована відповідна петиція, яку підтримало 160 осіб з 300 необхідних.
Автор петиції вважає, що вуличне радіо – це засіб пропаганди.
«Інформація, яку поширює вуличне радіо, не несе жодного змістового навантаження; натомість створює шум, уникнути якого неможливо», – йдеться у зверненні у міської ради.
У тернополян ставлення до вуличного радіо неоднозначне.
«Як на мене, то проблеми тут немає. Те, що в нас працює вуличне радіо, то нормальна ситуація. Таке радіо є у багатьох містах. Інше питання, чим воно наповнене. Можливо, варто скоригувати це наповнення, додати корисної інформації, української музики, можливо, частково зменшити гучність, і тоді всім буде добре», – каже тернополянин Іван Бойчук.
Якою буде доля вуличного радіо, покаже час. Якщо петиція збере необхідну кількість голосів, рішення щодо його діяльності прийматимуть на сесій міської ради.
Софія Романська
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...