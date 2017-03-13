Тернополяни вийшли проти донецьких. Що з того вийшло?

13/03/2017 Розмір тексту:

11 березня, ФК «Тернопіль» зіграв свій останній спаринг під час навчально-тренувального збору на Закарпатті. У суперниках муніципалів був донецький «Шахтар» (U-19). Цікавий та безкомпромісний поєдинок завершився внічию – 1:1.

Рахунок у матчі відкрили тернополяни. Після обрізки оборонців «Шахтаря», м’яч перехопив Володимир Пришнівський і майстерно реалізував вихід на одного воротаря «гірників», точно пробивши у кут воріт – 1:0. Донеччани зрівняли рахунок через 15 хвилин. Сталося це після штрафного удару за метрів 25-ть до воріт ФК «Тернопіль» та наступного рикошету від Артура Дорі (1:1). Так перший тайм і завершився внічию.

У другому таймі перевагою володіли тернополяни. Близькими до взяття воріт були Артур Дорі (мав замикати флангову передачу, але нападнику ФК «Тернопіль» дещиці не вистачило, щоб дотягнутися до м’яча) та Ігор Курило, котрий пробивав головою, однак м’яч трішки розминувся з рамкою воріт.

ФК «Тернопіль» у звітному матчі виступав у такому складі: Чесановський, Курило, Скидан (захисник на перегляді), Клекот, Полянчук, Музика, Вонс (Стриєшин), Пришнівський (Бабич), Білик (Червонецький), півзахисник на перегляді, Дорі.

Джерело: 0352.ua