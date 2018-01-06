Тернополяни вшанували пам’ять бійця, який загинув під Іловайськом
Тернополяни зібралися у День народження бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна, щоб вшанувати його пам’ять. Нагадаємо, герой України загинув у серпні 2014 року біля Іловайська.
Біля меморіальної дошки Андрію Дьоміну, яка встановлена на вулиці Крушельницької, зібралися найрідніші бійця, представники громадськості та влади. Батькам героя подарували «Книгу пам’яті», в якій описано життєвий шлях Андрія, а також інших загиблих правоохоронців.
«Для нас це найкращий подарунок – спогади про Андрія. Ми щиро вдячні всім, хто прийшов, хто пам’ятає про нього. Я вважаю, що ми не можемо забувати тих, хто поклав своє життя за нашу країну, а відтак і за нас. І найбільше чого я боюся нині, то це людської байдужості. Ми не маємо права забути тих, хто поклав життя за наше майбутнє в Україні», – розповідає мама героя Ярослава Дьоміна.
Пом’янути загиблого Андрія Дьоміна приїхали також матері інших загиблих героїв.
Софія Романська
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