Тернополяни вшанували пам’ять бійця, який загинув під Іловайськом

06/01/2018 Розмір тексту:

Тернополяни зібралися у День народження бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна, щоб вшанувати його пам’ять. Нагадаємо, герой України загинув у серпні 2014 року біля Іловайська.

Біля меморіальної дошки Андрію Дьоміну, яка встановлена на вулиці Крушельницької, зібралися найрідніші бійця, представники громадськості та влади. Батькам героя подарували «Книгу пам’яті», в якій описано життєвий шлях Андрія, а також інших загиблих правоохоронців.

«Для нас це найкращий подарунок – спогади про Андрія. Ми щиро вдячні всім, хто прийшов, хто пам’ятає про нього. Я вважаю, що ми не можемо забувати тих, хто поклав своє життя за нашу країну, а відтак і за нас. І найбільше чого я боюся нині, то це людської байдужості. Ми не маємо права забути тих, хто поклав життя за наше майбутнє в Україні», – розповідає мама героя Ярослава Дьоміна.

Пом’янути загиблого Андрія Дьоміна приїхали також матері інших загиблих героїв.

Софія Романська