Тернополяни в шоці від цін на гречку

06/04/2017 Розмір тексту:

Ціна гречки у тернопільських магазинах продовжує зростати. За улюблений продукт багатьох українців наразі просять 30 – 40 гривень за кілограм. Причому, у кожному магазині ціна інша.

Вартість гречки формується в результаті ринкових тенденцій, – констатують у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Причин для шаленого зростання ціни немає. Це результат спекуляції та ажіотажу. Жителям краю рекомендують не купувати гречки за завищеними цінами. Також радять надавати перевагу місцевим виробникам.

«Якщо чесно, мене більше хвилює не виробник гречки, а її якість. Ну і ціна, звісно. Трохи бентежить, що в нас гречка постійно дорожчає. Хоча її в області є достатньо. Мої батьки в селі колись сіяли гречку, то ми мали її багато і дуже звикли постійно їсти. А зараз вона коштує в одному магазині 30 гривень за кілограм, в іншому 35, а є також і по 40. Не знаю, як зрозуміти цю ситуацію», – каже тернополянка Мая Гук.

Тернополянам нагадують, що ціну встановлюють виробники. Впливати на їхнє рішення може лише конкуренція.

Софія Романська