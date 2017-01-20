Тернополяни в шоці від курсу долара

20/01/2017 0
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Стрімке зростання курсу долара схвилювало жителів Тернопільщини. Днями на чорному ринку долар вартував майже тридцять гривень. Експерти заспокоюють, що це сезонна тенденція, яка також пов’язана з націоналізацією Приватбанку.

Фінансовий аналітик Ганна Васильєва пояснює: коливання курсу долара пов’язанні із сезонними тенденціями. Таке періодично трапляється на початку нового року.

«Ми можемо спостерігати коливання курсу долара. Лише за добу національна валюта впала в ціні майже на дві гривні. На чорному ринку долар вартував 29. У національному банку на цю ситуацію відразу відреагували. Наразі національний банк намагається стабілізувати гривню. Курс коливається в межах 28 грн. 50 коп. У перші тижні нового року гривня суттєво послабилася на фінансовому ринку. Це переважно пов’язано зі спадом ділової активності. А також вагома причина – націоналізація Приват-банку. У фінансову систему країни потрапили мільйони гривень готівки, це також вплинуло на курс валюти».

Експерти запевняють, вагомих причин для суттєвого підвищення курсу долара немає. Однак втримати ціну на рівні 27-ми гривень, скоріше за все, не вдасться.

Тернополяни вже помітили ріс цін на товари та послуги. Хоча економічних причин для таких тенденцій немає, – запевняють фінансові аналітики. На ціноутворення впливають, на жаль, спекулятивні фактори.

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