Тернополяни в шоці від “космічних” рахунків за електроенергію

27/06/2017 Розмір тексту:

Космічні рахунки за комуналку отримують жителі Тернополя. Людей найбільше бентежить зростання цін на електроенергію.

Тернополянка Надія Гураль розповідає: «Незважаючи на літню пору рахунки за електроенергію космічні. Платимо більше двохсот гривень за місяць. Причому раніше було до ста гривень. Страшно подумати, що буде взимку. Адже через холоднечу часом користуємося обігрівачами, а з такими тарифами доведеться все економити».

Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію підняли з першого березня. Відповідно до рішення НКРЄКУ, вартість електроенергії становить – 90 коп / кВт за споживання до 100 к Вт – год на місяць.

Порівняно з квітнем 2015-го року тариф електроенергії в державі зріс більше, ніж утричі. Відтак тернополянам радять економно споживати електроенергію.

До слова, через високу вартість електроенергії, в Україні подорожчало більшість продуктів. Спеціалісти служби статистики відзначають: подорожчання становить 4 – 7% залежно від виробника.

Софія Романська