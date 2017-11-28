Тернополяни – у призах
Цими вихідними у м. Берегово Закарпатської області відбулися Міжнародні змагання з греко-римської боротьби під гаслом «Спорт без кордонів». Вихованці ДЮСШ міста Тернополя показали добрі результати.
У міжнародних змаганнях з греко-римської боротьби брало участь понад 700 спортсменів з різних регіонів України. Серед учасників були команди з Угорщини, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини, Словенії. Учасники з Тернополя демонстрували хорошу фізичну форму, деякі з них здобули призові місця.
«Це традиційні змагання. На міжнародному рівні вони потребують доброї фізичної підготовки. Тому всі наші учасники пройшли попередні відбори і спеціально готувалися до цих змагань. Було багато достойних суперників, але наші хлопці показали добрі результати. Це не може не радувати. Вдячні всім нашим учасникам, а саме: Володимиру Войтовичу, Степану Жмурку, Максиму Радику та іншим. А також є бажання підвищувати свій рівень надалі», – каже тренер Андрій Телебан.
Змагання з греко-римської боротьби стали в Україні традиційними. Міжнародний турнір, у якому беруть участь представники всіх регіонів, відбувається 47-ий раз.
Софія Романська
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