Тернополяни тепер під пильним наглядом поліції

21/03/2018 0
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Cитуаційний центр, який займається відстеженням оперативної ситуації у місті в реальному часі для ефективного та швидкого реагування на її зміни у разі необхідності організували на базі управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради.

Через складні погодні умови на вихідних патрульні разом із працівниками управління муніципальної поліції вели цілодобове спостереження через міські відеокамери з метою контролю за станом доріг та координацією робіт з очищення дорожнього полотна та тротуарів. Також, при виявленні автомобілів, котрі порушували Правила дорожнього руху передавали екіпажам, які працювали на лінії.

– Така співпраця ефективна не лише в період ускладнених погодних умов, а й для виявлення правопорушників, яких зафіксували камери відеоспостереження. Режим роботи їх в реальному часі допоможе ефективніше і швидше відреагувати на правопорушення, – зазначає командир батальйону Олександр Лизун.

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