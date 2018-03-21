Тернополяни тепер під пильним наглядом поліції

21/03/2018 Розмір тексту:

Cитуаційний центр, який займається відстеженням оперативної ситуації у місті в реальному часі для ефективного та швидкого реагування на її зміни у разі необхідності організували на базі управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради.

Через складні погодні умови на вихідних патрульні разом із працівниками управління муніципальної поліції вели цілодобове спостереження через міські відеокамери з метою контролю за станом доріг та координацією робіт з очищення дорожнього полотна та тротуарів. Також, при виявленні автомобілів, котрі порушували Правила дорожнього руху передавали екіпажам, які працювали на лінії.