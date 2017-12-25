Тернополяни святкують Різдво з усім світом

Україна вперше відзначає як державне свято Різдво за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Свято у цей день відзначають в Україні приблизно 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад.

Опівночі в храмах пройшли святкові меси. Наймасовіша – в соборі Святого Петра у Ватикані. Її провів папа Римський Франциск, який розпочав свою проповідь із нагоди Різдва з нагадування, що біженці сьогодні залишають свої будинки так само, як Йосип та Марія це робили перед народженням Ісуса Христа, пише Радіо Свобода.

Крім того, 25 грудня Різдво святкує також більшість православних церков світу, які перейшли на новоюліанський церковний календар: за винятком Великодня і пов’язаних свят, він збігається з григоріанським.

Президент України Петро Порошенко, який 24 грудня виступив з вітальним зверненням до вірян, які святкують Різдво за григоріанським календарем, знову привітав їх зі святом і 25 грудня.

«Сердечно вітаю християн західного обряду з Різдвом Христовим! Бажаю щастя та добробуту кожній родині. А нашій державі – миру та процвітання!» – написав голова держави на Facebook-сторінці.

Читайте також:

На центральній площі Тернополя відзначили католицький Святвечір. ФОТО