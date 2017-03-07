Тернополяни святкуватимуть 8 Березня востаннє?

07/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Українцям пропонують відмовитися від вихідного 8 березня. Вже розроблений відповідний законопроект. Серед аргументів той факт, що вихідний 8 березня залишився лише у пострадянських країнах.

Українцям радять святкувати Шевченків день і День сім’ї. Така ініціатива Інституту національної пам’яті. У Верховній Раді вже розробили відповідний законопроект. Велика ймовірність, що за ці нововведення таки проголосують. Відтак наступного року українцям доведеться 8 березня працювати. У тернополян до цього ставлення неоднозначне.

«Ми вже звикли, що восьмого березня – вихідний. Хоча всім відомо, що це радянське свято. У багатьох розвинених країнах такого вихідного немає. Та й загалом, у розвинених країнах вихідних набагато менше. Думаю, нам треба з них брати приклад. Треба братися за розум і працювати і причому всім, а найбільше це стосується представників влади», – каже тернополянин Ігор Брунько.

Чи буде 8 березня вихідним наступного року, покаже час. А поки жителям краю радять використати вільний день для приємного відпочинку і добрих справ.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,280 / 9.49m