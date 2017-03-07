Тернополяни святкуватимуть 8 Березня востаннє?

07/03/2017 Розмір тексту:

Українцям пропонують відмовитися від вихідного 8 березня. Вже розроблений відповідний законопроект. Серед аргументів той факт, що вихідний 8 березня залишився лише у пострадянських країнах.

Українцям радять святкувати Шевченків день і День сім’ї. Така ініціатива Інституту національної пам’яті. У Верховній Раді вже розробили відповідний законопроект. Велика ймовірність, що за ці нововведення таки проголосують. Відтак наступного року українцям доведеться 8 березня працювати. У тернополян до цього ставлення неоднозначне.

«Ми вже звикли, що восьмого березня – вихідний. Хоча всім відомо, що це радянське свято. У багатьох розвинених країнах такого вихідного немає. Та й загалом, у розвинених країнах вихідних набагато менше. Думаю, нам треба з них брати приклад. Треба братися за розум і працювати і причому всім, а найбільше це стосується представників влади», – каже тернополянин Ігор Брунько.

Чи буде 8 березня вихідним наступного року, покаже час. А поки жителям краю радять використати вільний день для приємного відпочинку і добрих справ.