Тернополяни стоять по шість годин у черзі до Нерукотворного образу

21/02/2017 Розмір тексту:

Черга до Нерукотворного образу, який перебуває в Катедрі, щодня більшає. Помолитися біля ікони приїжджають сотні паломників з різних міст України. Постійно долучаються до черги тернополяни, відтак, щоб потрапити до образу, необхідно вистояти п’ять-шість годин.

Ольга Поліщук приїхала з Кременця. Жінка хотіла помолитися біля ікони, довелося стояти в черзі півдня.

«Я розумію, що мене Бог чує всюди. Я можу молитися будь-де. Але стільки чула розповідей про цю ікону, оскільки її привезли аж з Ватикану, вирішала також доторкнутися до неї. Хочу помолитися за нашу країну, моїх родичів, які служать у зоні АТО, а також за своїх рідних, які хворіють».

Паломники з’їжджаються до Тернополя вже п’ятий день. Нагадаємо: перебуватиме ікона в Архикатедральному соборі до двадцять другого лютого. До цього дня собор буде відчиненим цілодобово. За громадським порядком у центрі Тернополя посилено стежать патрульні. Поки що порушень не траплялося.