Тернополяни стоять по шість годин у черзі до Нерукотворного образу
Черга до Нерукотворного образу, який перебуває в Катедрі, щодня більшає. Помолитися біля ікони приїжджають сотні паломників з різних міст України. Постійно долучаються до черги тернополяни, відтак, щоб потрапити до образу, необхідно вистояти п’ять-шість годин.
Ольга Поліщук приїхала з Кременця. Жінка хотіла помолитися біля ікони, довелося стояти в черзі півдня.
«Я розумію, що мене Бог чує всюди. Я можу молитися будь-де. Але стільки чула розповідей про цю ікону, оскільки її привезли аж з Ватикану, вирішала також доторкнутися до неї. Хочу помолитися за нашу країну, моїх родичів, які служать у зоні АТО, а також за своїх рідних, які хворіють».
Паломники з’їжджаються до Тернополя вже п’ятий день. Нагадаємо: перебуватиме ікона в Архикатедральному соборі до двадцять другого лютого. До цього дня собор буде відчиненим цілодобово. За громадським порядком у центрі Тернополя посилено стежать патрульні. Поки що порушень не траплялося.
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Коментарі (1)
Олег21/02/2017
Маловато. Вчора стояли 15 годин