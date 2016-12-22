Тернополяни спустошують банкомати “Приватбанку”

22/12/2016 Розмір тексту:

Націоналізація Приватбанку викликала неабиякий ажіотаж серед його клієнтів. Чимало людей буквально спустошує банкомати, знімаючи навіть мінімальні заощадження. Однак у відділеннях банку заспокоюють: такої необхідності немає, система працюватиме незалежно від власника банку.

Тернополянка Олена Гук каже, що у перший день після націоналізації Приватбанку, вирішила забрати всі заощадження. Жінка каже, що не готова довірити свої гроші банку держави.

«Я вже мала досвід, коли втратила свої груші, зберігаючи їх у державному банку. Більше не хочу, щоб таке трапилося зі мною. Мої заощадження потрібні мені та моїм дітям. Тому вирішила все забрати. У банкоматі грошей не було, довелося йти у відділення. Там все нормально, грошей вистачило. Може тому, що я була одна з перших».

Наразі у банкоматах Привату діють обмеження на зняття готівки. Гроші закінчуються лише через ажіотаж, – запевняють банкіри. За інформацією прес-служби “Приватбанку”, за останню добу оформлено майже дві тисячі нових депозитів фізичних осіб на суму 37 мільйонів гривень.