Тернополяни сьогодні святкують Благовіщення

Цьогоріч Благовіщення збіглося з Великою суботою напередодні Великодня, який відзначатимуть 8 квітня, повідомляє Укрінформ.

Це свято відзначається ще із ІV століття і присвячене події, що описана в Євангелії апостолом Лукою. Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє народження нею Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя світу. Слова архангела були першою благою вістю не лише для Діви Марії, а й для всього людства після його гріхопадіння, тобто від часів Адама і Єви.

Церква навчає, що Пресвята Марія не просто дізналася, що у неї буде дитя, а й дала на це згоду, і саме в момент промовляння нею слів: «Я раба Господня, хай буде мені по слову Твоєму» і відбулося чудо непорочного зачаття.На Благовіщення тим, хто поститься, дозволяється їсти рибу. Люди несли цього дня до храму насіння, щоб освятити його для майбутнього садіння, бо вважалося, що на Благовіщення Бог землю благословляє.

В Україні споконвіку на Благовіщення збиралися сільські громади на віча, під час яких вирішували, хто й коли оброблятиме ниви вдовам і сиротам. А ще існував звичай: першу весняну оранку починали в тих родинах, де не було господаря. Виконували цю нагальну працю за допомогою толоки, тобто колективно і без оплати.А ще цього дня існував звичай випускати з кліток пташок.