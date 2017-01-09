Тернополяни скажуть всю правду Надалу про прибирання снігу
09/01/2017 1
Розмір тексту:
Прогноз погоди з сильним морозом та снігопадами синоптики сповістили ще до Різдвяних свят. Міська влада Тернополя прозвітувала, що попереджена і здатна відреагувати.
“Зелений” рівень готовності комунальників мерія оголосила ще у четвер 5 січня. Тоді ж тернополян попросили не паркувати автомобілі на вулицях, щоби не заважати прибиранню снігу. Також прес-служба Сергія Надала розповіла про маршрути, якими буде пересуватиметься спеціальна техніка. Коли сніг нарешті випав, виявилося, що все не так гладко, як про це запевняли чиновники. Зрештою, читачі можуть самі оцінити якість прибирання вулиць Тернополя в рубриці “Опитування”.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
трансплантолог
Програміст delphi
Коментарі (1)
Катерина09/01/2017
Бульвар Куліша,дві пішоходні алеї,які ведуть до 27,26 школи,до 9 ,14 садочків,так і нерозчищені.Якщо школярі ще відпочивають,то батькам завтра вже на роботу і дітей доведеться внсти до садочків по слизьких нерозчищених і непосипаних алеях.Чому вже втретє за цю зиму бульвар нечистять.Минулі роки його чистили завжди.Щож сталось в цьому???