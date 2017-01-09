Тернополяни скажуть всю правду Надалу про прибирання снігу

09/01/2017 Розмір тексту:

Прогноз погоди з сильним морозом та снігопадами синоптики сповістили ще до Різдвяних свят. Міська влада Тернополя прозвітувала, що попереджена і здатна відреагувати.

“Зелений” рівень готовності комунальників мерія оголосила ще у четвер 5 січня. Тоді ж тернополян попросили не паркувати автомобілі на вулицях, щоби не заважати прибиранню снігу. Також прес-служба Сергія Надала розповіла про маршрути, якими буде пересуватиметься спеціальна техніка. Коли сніг нарешті випав, виявилося, що все не так гладко, як про це запевняли чиновники. Зрештою, читачі можуть самі оцінити якість прибирання вулиць Тернополя в рубриці “Опитування”.