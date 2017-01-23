Тернополяни скаржаться, що їм “приписують” показники газу

23/01/2017 Розмір тексту:

Про це на сайті міськради написала одна з жительок міста.

“Отримавши карточки про показники газу від Тернопільміськгазу була вражена. У мене індивідуальне опалення, є лічильник, показник якого я подаю щомісяця до першого числа. У показнику газової служби чомусь на 150 кубів газу більше ніж у мене на лічильнику. Коли я поділилася своїми враженнями з колегами по роботі всі сказали що за 2016 рік також значно приписані показники газу . У газовій службі не можуть пояснити причини , кажуть платити по тих показниках, які дійсно є на лічильниках. Прошу розібратися з даною ситуацією та пояснити людям причину”, – написала жінка.