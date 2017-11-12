Тернополяни скаржаться на нашестя доісторичних комах

12/11/2017 Розмір тексту:

З проблемою нашестя тарганів стикаються мешканці різних мікрорайонів Тернополя. До квартир вони потрапляють переважно через вентиляцію. Позбутися непроханих гостей важко. Необхідно проводити комплексну профілактичну роботу.

Пані Марія проживає на Дружбі. Жінка розповідає, що постійно бореться з тарганами, проте вони через деякий час знову повертаються.

«Я тільки знищу їх, як вони знову повертаються. Не знаю, що робити далі. Вже зверталася до ЖЕКу, бо то треба, щоб цілим будинком боротися. Але відповіді так і не отримала. Разом зі сусідами домовляємося, щоб хоч на нашому поверсі вигнати тих тарганів. Хоча вони всеодно прийдуть, якщо не провести дезінфекцію по всьому будинку», – додає жінка.

В управлінні ЖКГ Тернопільської міської ради підтверджують: робота щодо боротьби з комахами та гризунами належить до обовязків ЖЕКів. Відтак мешканцям тернопільських багатоповерхівок радять звертатися саме до них. Оскільки кожен мешканець сплачує кошти за проведення відповідних робіт.

Софія Романська