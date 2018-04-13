Тернопільські автолюбителі “штурмують” станції техобслуговування

13/04/2018 Розмір тексту:

Погода в нашому регіоні характеризується тим, що ніколи не знаєш, чи варто змінювати зимові шини на літні чи краще ще зачекати. Проте, одразу після свят чи не всі шиномонтажні станції міста – переповнені, бо прогноз погоди повідомляє: морозів більше не буде.

Найдорожче у цій процедурі коштують самі шини, повідомляє Галас. Найдешевші можна придбати за 1200, а дорогі – це вже скільки ваш гаманець може дозволити, у середньому до 6 тисяч гривень. Сервіс по заміні коліс із зимових на літні теж відрізняється на шиномонтажах Тернополя. Десь вам запропонують виконати роботу за 150 грн за кожне колесо, на іншій станції – 300 за всі 4 колеса. Усе залежить від марки автомобіля, діаметра коліс, і типу дисків.

Загалом в середньому ціни у Тернополі такі:

– шиномонтаж – від 240 грн. з ПДВ (в залежності від діаметра коліс);

– контроль і регулювання кутів установки коліс – від 240 грн. з ПДВ

– діагностика двигуна і ходової частини за 240 грн. з ПДВ;

– перевірка системи кондиціонування за 156 грн. з ПДВ.

А щоб уникнути черг, працівники шиномонтажу радять зателефонувати перед тим, як їхати і розпитати чи є зараз вільне місце. Телефони вказані на сайтах.