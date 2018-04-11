Тернополяни, що служать на передовій, отримали великодні подарунки. ФОТО

11/04/2018 Розмір тексту:

Три тисячі банок тушкованого мяса, різних каш, кошик з ковбасними виробами, двісті кілограм яблук – такий великодній подарунок отримали тернополяни, що проходять службу на Сході України.

До батальйону “Тернопіль” та Добровольчого українського корпусу продукти доправили начальник відділу охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту, компанії “Агропродсервіс” генерал-майор Євген Лукавий та отець-капелан Правого сектору, парох Парафії Успіння Пресвятої Богородиці у Козові Михайло Забанджала.

Компанія “Агропродсервіс” вже не вперше допомагає тим, хто захищає нашу державу. Робить це як з власної ініціативи, так і в рамках допомоги учасникам АТО від аграріїв Тернопілля.