Тернополяни розповіли про справжній стан траси до Львова

Тернополяни відзначають, що стан дороги Львів-Тернопіль, на які постійно нарікали водії, нарешті покращився.

Враженнями від нещодавньої поїздки даною трасою поділлася в Фейсбуці Тетяна Семусь.

“Довідка про стан дороги Тернопіль-Львів. Тернопільська частина акуратно залатана, їхати можна швидко. Львівська частина – до Золочева ідеально, від кінця золочівської об’їзної до Словіти -16 км армагедона, швидкість 5-30 км/год, далі 7 км дороги в процесі роботи (знятий верхній шар асфальту, рівно, їхати чудово). В двох місцях проїзд тільки по одній смузі, регулюється спеціальними людьми. Решта дороги до самого Львова люкс і ґлянц (за виключенням двох місць, де без будь яких попереджувальних знаків перепад рівня асфальту дуже не подобається стійкам).

В цілому враження дуже хороші – нова дорога дуже подобається. Якби ще вона час від часу розширювалась на дві смуги в одному напрямку, щоб не обганяти по зустрічній – була б просто казка!”, – написала Семусь.

Василь Солтис додав, що прогрес очевидний, бо “ще місяць тому було десь 25-30 км армагедона”.

Про кілька небезпечних ділянок на трасі попередив Ігор Гірчак.

“Мої стійки здригнулися у пару місцях. Особливо на під’їзді до Львова, в районі WOG. Як завжди, дорогу зробили, а потім згадали, що забули якісь комунікації прокласти під дорогою. Рівчик, сантиметрів 15 шириною, а по стійка б’є як кувалда по голові. Ну а решта, може бути”, – вважає Гірчак.

Джерело: 0352.ua