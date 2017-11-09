Тернополяни писали диктант національної єдності

09/11/2017 Розмір тексту:

«Українське радіо» вкотре організувало диктант національної єдності задля перевірки знань рідної мови. Приєдналися до ініціативи також тернополяни. А представники місцевих ЗМІ для написання диктанту спеціально зібралися у прес-клубі.

Диктував на «Українському радіо» доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників та посібників з української мови й літератури Олександр Авраменко. Він – автор тексту.

«Приєдналася до написання диктанту, роблю це щороку і заохочую інших. На мою думку, це чудова можливість перевірити власну грамотність. А знати українську мову громадянам нашої держави – це необхідність. Сподіваюся, що з кожним роком все більше українців користуватиметься рідною мовою і знатиме її», – каже тернополянка Антоніна Буг.

Нагадаємо, написаний диктант потрібно надіслати упродовж 2-х діб на адресу «Українського радіо». Переможцям обіцяють нагороди.

11-го листопада на сайті «Українського радіо» можна буде знайти правильний текст диктанту.

Софія Романська