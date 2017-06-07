Тернополяни приєдналися до “Години смерті”. ФОТО

07/06/2017 Розмір тексту:

«Година смерті» відбулася у Тернополі. Акцію під такою назвою організували представники пацієнтських організацій. Вони вимагають у народних обранців підтримати медичну реформу в Україні.

«Година смерті» пройшла у всіх регіонах України. Таким способом активісти намагалися привернути увагу представників законодавчої гілки влади до проблеми високого рівня смертності. Активісти констатували: щогодини в Україні від різних захворювань вмирає 67 людей.

«Ми вважаємо, що медична реформа може врятувати багато життів. Тому таким способом вирішили показати депутатам Верховної Ради України необхідність реалізації медичної реформи. Ми закликаємо депутатів проголосувати за медичну реформу. Це питання вже було на розгляді у Верховній Раді, проте його не підтримало три фракції. Цього тижня медичну реформу знов розглядатимуть на засіданні, тож активісти в усіх областях, а також у столиці закликають депутатів проголосувати за реалізацію медичної реформи», – відзначила активістка Мар’яна Радчук.

Загалом до акції «Година смерті» приєдналося 55 міст України. Активісти вийшли з плакатами до міських рад і облдержадміністрації. Також акція супроводжувалася консультаціями медичних працівників щодо найбільш поширених хвороб і здорового способу життя.

Софія Романська