Тернополяни протестують проти “альтернативних” котелень

04/03/2017 Розмір тексту:

Мешканці вулиці Київської вкотре висловлюють незгоду з рішенням влади збудувати котельні на альтернативних джерелах енергії. Люди побоюються, що ймовірні викиди шкодитимуть здоров’ю.

У Тернополі планують збудувати сім котелень на альтернативних джерелах енергії. Відповідні роботи з реконструкції розпочалися на вулиці Київській кілька місяців тому. Проте місцеві жителі до реконструкції налаштовані категорично.

«Як запрацює та котельня на торфі, то які будуть викиди в навколишнє середовище. Тяжко уявити. А ми тут живемо, дихаємо тим повітрям. Тут граються наші діти. Не хочеться, щоб котельня працювала на торфі. Ми маємо демократію у нашій державі. І наше бажання – користуватися природним газом. Це більш екологічно. Сподіваємося, влада до наших думок дослухається», – каже тернополянин Ігор Вараниця.

Одночасно у Тернополі планують будувати сім котелень на альтернативних джерелах енергії. На вулиці Київській поки що призупинили роботу. Там працює відповідна комісія.

Проте чиновники запевняють, що споживання природного газу у Тернополі треба зменшувати. Відтак – альтернативні джерела енергії – чи не єдиний вихід із ситуації, що склалася.