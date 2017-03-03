Тернополяни продовжують віддавати свої кревні аферистам

03/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільські правоохоронці мало не щодня реєструють нових жертв старих шахрайських схем. До краян телефонують невідомі, які називаються працівниками державних банків й, під приводом проведення банківських операцій, дізнаються персональні дані для доступу до рахунків.

Значна частина потенційних жертв розпізнають обман, але є й такі краяни, які, попри усі застереження, повідомляють коди доступу до кредиток. Минулої доби за свою безпечність поплатилася 42-річна тернополянка. Після розмови із псевдо банківським працівником їй на телефон прийшло повідомлення про зняття з рахунку більше чотирьох тисяч гривень. Зрозумівши, що стала жертвою телефонного афериста, жінка звернулася в поліцію з відповідною заявою.

Запам’ятайте! Співробітники банків ніколи не дзвонять клієнтам і не питають у них пін-коди, паролі та інші секретні дані. А в разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на лінію “102”, наголошують у відділі комунікації НП Тернопільської області.