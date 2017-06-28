Тернополяни політично активні лише на словах?

28/06/2017 Розмір тексту:

Громадська організація “Інститут Республіка” оприлюднила результати соціального опитування тернополян. В опитуванні задіяли 600 осіб віком від 18-ти до 60-ти років. Респонденти ділилися думками щодо вирішення соціально-економічних проблем в регіоні, а також діяльності місцевої влади.

Тернополяни виявляють таку ж політичну активність та правову обізнаність, що й в середньому жителі інших міст України. Проте у жителів нашого обласного центру спостерігається значно більший розрив між декларативною активністю, готовністю знати свої права і реально їх захищати.

«В середньому в Україні регулярно відвідують сайти органів влади 32-х відсотки опитуваних, а у Тернополі – на третину менше. Збори громадян, письмові звернення до міської чи обласної ради у нас використовують 28 відсотків опитаних, в Україні – 40 відсотків. Схожа ситуація і зі зверненнями до депутатів різних рівнів. Наприклад, до депутата міської ради не зверталося 70%, що на 36% більше, ніж в середньому по Україні. Аналогічна ситуація простежується і зі зверненнями до інших обраних посадовців. Відповідаючи на запитання про те, хто відповідальний за вирішення тих чи інших питань, тернополяни значно більше схильні перекладати відповідальність на центральні органи, аніж в середньому по Україні. Навіть такі питання, як ремонт доріг, тернополяни перекладають на плечі профільного міністерства, а не на місцеву владу. В результаті опитування ми дійшли висновку, що зіткнувшись з проблемою середній тернополянин поводиться значно пасивніше. 32% опитаних ніяк не реагує на проблеми в місті. Найпопулярніша відповідь на запитання про шляхи впливу на рішення місцевої ради називають «виконувати закони». Так відповіли 29%, що на 10% більше за загальноукраїнський результат. Це дає підстави зробити такі висновки: тернополяни обізнані у власних справах і вважають себе політично активними. Але ця активність здебільшого проявляється на словах. Більшість опитаних прагне перекласти відповідальність на когось», – розповідає юрист ГО “ВГО “Інститут Республіка” Юрій Середа.

Загалом у тернополян майже удвічі менша активність у діалозі з владою, порівняно з всеукраїнськими результатами. Дослідження “Інституту Республіка” націлене поліпшити співпрацю виборців і депутатів, активізувати громаду.

Софія Романська