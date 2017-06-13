Тернополяни показали в Одесі силу духу. ФОТО

13/06/2017 Розмір тексту:

Сила духу перевершує силу тіла. Про це не раз і не двічі згадувала, коли слухала розповіді учасників V Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці та потерпілих на виробництві «Сила духу», що днями завершився в Одесі. Третє місце, пропустивши вперед лише команди з Дніпра та Донецька, завоювала у цих змаганнях команда спортсменів-аматорів, що представляли управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в Тернопільській області.

Одеса стала на кілька днів справжньою гостинною домівкою для майже 400 учасників регіональних делегацій. У 6 видах спорту (армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дартс, теніс настільний, шахи) виборювали 275 учасників з 25 регіонів України. Піднялися на п’єдестал прості, звичайні люди, які професійно ніколи не займалися спортом та проявляли справжні бійцівські якості, незважаючи на проблеми зі здоров’ям, інвалідність.

Просто дивно, яка цілеспрямованість, відвага і сила волі пробуджуються від впевненості в тому, що виконуємо свій обов’язок, гуртуємось в команді, представляємо свій регіон, ділилися враженнями одинадцятеро спортсменів-аматорів, вартих того, аби їх знали не лише на Тернопіллі. Кожен з них був переможцем у відбіркових змаганнях, що проходили в травні у Тернополі. Двоє з них на фінальних всеукраїнських змаганнях в Одесі посіли перше місце в особистому заліку. Це Валентина Володимирівна Слюсарчук з Тернополя та Андрій Павлович Мельничук із села Матвіївці, Шумського району.

Валентина Володимирівна працювала малярем в будівельному управлінні «Житлобуд-1». Отримала травму на виробництві у 2009 році, впавши з помосту на бетонну площадку та пошкодивши ногу. Спортом не займалася. Але вирішила спробувати свої сили на відбіркових змаганнях і отримала масу позитивних емоцій від спортивного свята, відчуття командного духу, а головне – від спілкування та причетності до громадських заходів. А відтак, захотіла проявити себе, вигравши обласні змагання, тренувалася перед поїздкою до південної Пальміри. Переживала: аби не останнє місце, але зібралася з духом і виборола, здобула перемогу.

Ще один переможець в особистому заліку – Андрій Павлович Мельничук. В 2014 – му та минулого року він вже піднімався на другу сходинку всеукраїнського п’єдесталу, тепер добився золотої медалі в армспорті. Чоловік працював механізатором в ПАП «Перемога», ще в 2001 році осколком ресорного листа травмував око, має інвалідність. Та це не завадило йому знайти себе та реалізувати в житті. В цьогорічних змаганнях він також вніс свій особистий вклад у перемогу, допоміг команді управління виконавчої дирекції Фонду в Тернопільській області здобути бронзу у фінальних змаганнях.

Орест Миколайович Горинь з Тернополя в настільному тенісі показав другий результат – привіз зі змагань срібну медаль. Сергій Володимирович Боднарчук в гирьовому спорті виборов бронзу, як і Олександра Анатоліївна Шмирська з Тернополя – в настільному тенісі. Загалом з настільного тенісу команда Тернопільської області посіла друге місце. Проявили себе у змаганнях Микола Степанович Божемський – в армспорті, Іван Михайлович Нагірний – в бомбаскеті, Андрій Володимирович Зелінський – в гирьовому спорті, Світлана Тарасівна Магденко та Іван Васильович Корчук – в дартсі, Степан Васильович Господарик – у шахах.

Цьогоріч у спартакіаді взяла участь рекордна кількість спортсменів-аматорів – 2287 осіб, що представляли 274 команди міст та районів держави. Порівнюючи з першою спартакіадою, показник масовості зріс в 1,5 рази. Вони надихають своїм прикладом та слугують своєрідним дороговказом усім тим, хто зневірився, хто втратив надію на одужання, надію на відродження сили духу.

Коли бачиш очі цих мужніх людей, відчуваєш їх енергетику, – ділився враженнями від ходу змагань начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Тернопільській області Федір Всеволодович Бортняк, – розумієш, що знаходишся на правильному шляху і несеш величезну відповідальність за долі сотень потерпілих, якими опікується Фонд. Їх життєвий взірець не дає найменшого шансу для сумнівів чи апатії. Адже боротися і перемагати – одвічні прагнення людського поступу. Нам всім є чому повчитись у цих людей з обмеженими можливостями, які показують приклад самовдосконалення, незламності та величі духу.

Зоряна Замкова