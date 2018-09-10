Тернополяни подякували Богові за врожай. ФОТО

09/09/2018 Розмір тексту:

На Театральному майдані Тернополя відзначають Свято Подяки. З центру міста лунають пісні про вдячність, люди моляться, дякують Богові за врожай. Також просто неба представлені найкращі зразки овочів і фруктів.

Свято Подяки відбувається у Тернополі вдруге. Минулого року з нагоди 500-річчя Реформації такий захід організували на загальноукраїнському рівні. А загалом у деяких країнах Європи і США Свято Подяки – загальнонаціональний вихідний. Масштабно відзначають цей день у Кореї, Японії, Голландії, Швейцарії. У США та Канаді – це всенародне і державне свято. У давнину слов’яни теж відзначали Свято Жнив, яке відбувалося після закінчення збору врожаю. Однак з роками традиція загубилася. Відтепер представники деяких християнських протестантських церков планують її відновити.

«Мільйони причин є для того, щоб подякувати Богові. Скажемо «Дякую, Бог!» за нашу країну. Подякуємо батькам, що народили нас, вчителям, що вчили нас. Найперше, що чекає від нас Господь, це слова вдячності. Чим ближче ми до Бога, тим більше хочемо дякувати, оскільки нам відкривається горизонт, наскільки все мудро влаштовано», – наголосив під час Свята Подяки у Тернополі старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайло Паночко.

З нагоди Свята Подяки на Театральному майдані Тернополя упродовж дня проходила розважальна програма для дітей, а також відбувся гала-концерт.

Софія Романська