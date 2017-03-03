Тернополяни побоюються за своє здоров’я через ноу-хау Надала. ВІДЕО

03/03/2017 Розмір тексту:

Мешканці кількох будинків вулиці Київської – проти зведення котельні на альтернативних видах палива. Люди бояться, що ймовірні викиди шкодитимуть їх здоров’ю.

На Київській ще кілька місяців тому почали реконструкцію діючої котельні на газі, щоб дооблаштувати і зробити котельну на альтернативних видах палива. Поки мова йде про торф’яну крихту.

Одночасно у місті будують сім таких котелень. Наразі на вулиці Київській роботи призупинили та створили відповідну комісію, яка детальніше вивчатиме це питання. Чого більше – користі чи шкоди від котелень на альтернативних видах палива, дізнавалась знімальна група ТВ-4.