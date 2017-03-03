Тернополяни побоюються за своє здоров’я через ноу-хау Надала. ВІДЕО

03/03/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Мешканці кількох будинків вулиці Київської – проти зведення котельні на альтернативних видах палива. Люди бояться, що ймовірні викиди шкодитимуть їх здоров’ю.

На Київській ще кілька місяців тому почали реконструкцію діючої котельні на газі, щоб дооблаштувати і зробити котельну на альтернативних видах палива. Поки мова йде про торф’яну крихту.

Одночасно у місті будують сім таких котелень. Наразі на вулиці Київській роботи призупинили та створили відповідну комісію, яка детальніше вивчатиме це питання. Чого більше – користі чи шкоди від котелень на альтернативних видах палива, дізнавалась знімальна група ТВ-4.

  • Теги:

Коментарі (1)

так воно і буде

03/03/2017

то все дурничка з торфом. а от борги перед організацією яка поставила ті пічки теплоенерго ростуть а потім віддавати прийдеться земельними ділянками і звичайно коштами бюджету…

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,313 / 9.47m