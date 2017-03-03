Тернополяни побоюються за своє здоров’я через ноу-хау Надала. ВІДЕО
03/03/2017 1
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Мешканці кількох будинків вулиці Київської – проти зведення котельні на альтернативних видах палива. Люди бояться, що ймовірні викиди шкодитимуть їх здоров’ю.
На Київській ще кілька місяців тому почали реконструкцію діючої котельні на газі, щоб дооблаштувати і зробити котельну на альтернативних видах палива. Поки мова йде про торф’яну крихту.
Одночасно у місті будують сім таких котелень. Наразі на вулиці Київській роботи призупинили та створили відповідну комісію, яка детальніше вивчатиме це питання. Чого більше – користі чи шкоди від котелень на альтернативних видах палива, дізнавалась знімальна група ТВ-4.
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Офіціант
Хімік-аналітик
Коментарі (1)
так воно і буде03/03/2017
то все дурничка з торфом. а от борги перед організацією яка поставила ті пічки теплоенерго ростуть а потім віддавати прийдеться земельними ділянками і звичайно коштами бюджету…