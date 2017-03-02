Чоловік і жінка після поїздки в таксі потрапили у поліцію

02/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, близько обіду, на службу “102” зателефонував водій таксі і поскаржився, що клієнти дали йому підроблені гроші. Фальшивку він помітив не відразу, відтак наздогнати вже їх не зміг.

Патрульні приїхали до заявника і відібрали пояснення. Громадянин детально описав чоловіка і жінку, яких підвозив за вказаною адресою. Інспектори взялися обстежувати прилеглу територію. В одному із торгових центрів, на вулиці Живова, вони виявили 2 осіб, які підходили по орієнтуванню, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

