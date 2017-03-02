Чоловік і жінка після поїздки в таксі потрапили у поліцію

02/03/2017 0
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Сьогодні, близько обіду, на службу “102” зателефонував водій таксі і поскаржився, що клієнти дали йому підроблені гроші. Фальшивку він помітив не відразу, відтак наздогнати вже їх не зміг.

Патрульні приїхали до заявника і відібрали пояснення. Громадянин детально описав чоловіка і жінку, яких підвозив за вказаною адресою. Інспектори взялися обстежувати прилеглу територію. В одному із торгових центрів, на вулиці Живова, вони виявили 2 осіб, які підходили по орієнтуванню, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

“Чоловік не заперечував вини і сказав, що мабуть помилився і був згоден повернути гроші таксисту», – розповідає інспектор патрульної поліції. – Ми встановили осіб. З’ясувалося, що 31-річний чоловік раніше судимий. Заявника та підозрюваного патрульні доправили до відділку поліції та передали слідчому”.

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