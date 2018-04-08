Тернополяни освятили паски. ФОТО

07/04/2018 Розмір тексту:

Велика субота, переддень Великодня, видалася сонячною і теплою. Вже по обіді, у храмах Тернополя розпочали посвячувати великодні кошики.

Тернополяни цілими родинами, з маленькими і дорослими дітьми, йшли до церков, щоб освятити паску, шинку, ковбасу, сир і масло, яйця, хрін.

Приблизно щопівгодини, коли подвір’я церкви заповнювалося людьми, священики читали молитву, освячували їжу і бажали тернополянам веселих свят.

Як освячували великодні кошики у центральних храмах міста – дивіться у фоторепортажі.

Фото Ольги Трач