Тернополяни освятили паски. ФОТО
07/04/2018 0
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Велика субота, переддень Великодня, видалася сонячною і теплою. Вже по обіді, у храмах Тернополя розпочали посвячувати великодні кошики.
Тернополяни цілими родинами, з маленькими і дорослими дітьми, йшли до церков, щоб освятити паску, шинку, ковбасу, сир і масло, яйця, хрін.
Приблизно щопівгодини, коли подвір’я церкви заповнювалося людьми, священики читали молитву, освячували їжу і бажали тернополянам веселих свят.
Як освячували великодні кошики у центральних храмах міста – дивіться у фоторепортажі.
Фото Ольги Трач
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