Тернополяни освячують великодні кошики. ФОТО

15/04/2017 Розмір тексту:

15 квітня, у переддень Великодня, по обіді у тернопільських храмах почали освячувати Великодні кошики.

Хліб, м’ясо, сир, масло, яйця та іншу поживу священики посвячували приблизно кожні півгодини.

Люди приходять до храму здебільшого сім’ями, в тому числі і з малими дітками. І для малечі це особлива подія, адже поряд із великим родинним кошиком, вони посвячують і свій маленький. Після посвячення всі дружно повертаються додому, щоб вже наступного ранку, у світле Христове Воскресіння, розговітися за святковим столом після довгого посту.

Як тернополяни святили паски пропонуємо оглянути у нашому фоторепортажі.