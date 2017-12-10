Тернополяни оригінально попередили автохама. ФОТО

10/12/2017 Розмір тексту:

Тернополяни скаржаться, що на вулиці Симоненка водій Тойоти” заблокував вивіз сміття. Мешканці вирішили покарати водія-нахабу і наклеїли на іномарку табличку.

Про це йдеться у групі “Автобидло Тернопіль” у мережі “Facebook”, пише сайт 0352.ua.

“Через твою машину не забрали сміття. На наступний раз будеш мати проблеми. 102”, – такий надпис поліцейські залишили на табличці і прикріпили на вікно авто.

“Він постійно стоїть на бордюрах, це вже не перший раз”, – пише користувачка “Facebook” Світлана Нарогович.