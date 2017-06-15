Тернополяни обурені різким здорожчанням фруктів на місцевих ринках
Цими днями ціна фруктів суттєво збільшилася. Полуниці вартують більше тридцяти гривень за кілограм, черешні близько п’ятдесяти. Зростання ціни пов’язане з похолоданням, – пояснюють продавці.
Пані Галина вже кілька тижнів продає полуниці. Жінка розповідає: у прохолоднішу погоду урожай набагато гірший, ягід менше, тому ціна збільшується.
«Ми продаємо полуниці та інші фрукти із Закарпаття. Власники плантацій кажуть, що в холодні дні ягід майже немає. Тому змушені підвищувати ціну. Оскільки по-іншому працювати невигідно. Полуниці люблять сонячну погоду і достатню кількість вологи».
Тернополяни вважають, що ціна фруктів на місцевих ринках завищена. «Я буваю в різних містах, але бачу, що в Тернополі фрукти дуже дорогі. 50 гривень кілограм ягід – це вже занадто. І хліб тут дорогий, і ягоди також. Щодо овочів, то ніби звичайна ціна», – каже жителька Чорткова Надія Гудар.
Нагадаємо, ціни на продукти в Україні віднедавна регулюються лише ринком.
Софія Романська
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