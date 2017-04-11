Тернополяни не в захваті від розпіареного передвеликоднього ярмарку

11/04/2017 Розмір тексту:

Цими вихідними для тернополян організували традиційні сільськогосподарські ярмарки. Торговиця відбулася у чотирьох мікрорайонах міста. Але чимало жителів обласного центру залишилися незадоволеними. Обурення у людей викликали великі ціни.

Тернополянка Уляна Березюк вже готується до пасхальних свят. Жінка завчасно купує продукти. Однак поповнити їх запаси на сільськогосподарському ярмарку не вдалося.

«Таке відчуття, ніби з цими ярмарками на нас хочуть заробити. Так ціни попідвищували… дещо навіть у супермаркетах дешевше. Думала, я куплю все необхідне для свят на цих ярмарках. Але коли побачила асортимент продукції, то зрозуміла, що мені краще йти на ринок. Ще кілька днів до свят, то встигну купити все те, що найбільш потрібне», – розповідає жінка.

На ярмарку свою продукцію представили виробники Бучацького, Чортківського, Тернопільського, Козівського, Монастириського, Підволочиського районів. Продавали переважно овочі, м’ясну продукцію та хлібобулочні вироби. Виробники запевняють, що якість їхньої продукції висока, тому ціна повинна її хоча б частково відповідати.

Софія Романська