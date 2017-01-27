Тернополяни нарешті дізнаються, скільки на них заробляють перевізники?

27/01/2017 Розмір тексту:

Майже чотири сотні тернополян вважають – обійшлись би і без маршруток. Відповідну петицію, в якій просять замінити автобуси – тролейбусами, вони розмістили та підтримали на сайті міської ради. Днями, мерія її розглянула та винесла свій «вердикт». У розлогій відповіді йдеться про те, що є ряд важливих причин, через які маршрутки треба залишити.

«В жодному разі не може бути такого, щоб ми відмовилися від автоперевезень, або навпаки від електроперевезень. Я говорю, що ця ситуація має бути збалансована, і як на мій погляд має бути 50/50 відсотків по пасажиропотоках перевезення. Для того, щоб, коли в нас є обрив лінії електропередач, ситуацію по пасажиропотоку негайно автобуси вирішують. Якщо, не дай Бог, замерзає дизельне пальне, електротранспорт одразу це питання вирішує», – пояснив ІНТБ начальник міського управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.

Ігор Мединський наголошує, альтернативний вид транспорту у місті має бути обов’язково.

«Ми погляньмо на західну Європу. Вони також люблять екологію, еко-чисте місто і таке інше. Але там є як електро-, так і автоперевезення».

Однак, не лише «екологічність тролейбусів» в аргументах поданої петиції. Серед іншого – нерозуміння, чому проїзд збільшився, а якість перевезень – ні. А також, те, куди йдуть кошти за проїзд. Тому підтримку людей отримала ще одна петиція. В якій просять опублікувати розрахунки перевізників на зміну тарифу, аби люди чітко розуміли, чому мають платити за проїзд 4 грн., а не 3 грн.

«Однозначно ці розрахунки ми подамо, вони ж не є ніяким секретом. Вони відкриті і в любий час… Розрахунки будуть подані. Я хочу сказати, піднявся тариф у всіх видах перевезень, у всіх видах», – запевнив Ігор Мединський.